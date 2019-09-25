Kılıçdaroğlu’ndan skandal IMF açıklaması! “Bu ilk değil”

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz aylarda AK Parti hükümeti için, “Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar” iftirası atan, birkaç gün önce de kendi partisinin IMF ile gizli görüşme yürüttüğü ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir cenaze töreninde akılalmaz açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin IMF ile ilk kez değil, Türkiye’ye her geldiklerinde görüştüklerini söyledi.

CHP lideri, katıldığı bir cenaze töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Skandal IMF açıklaması

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın beraberindekilerle birlikte IMF yetkilileriyle yaptığı gizli toplantı hakkında pişkin bir açıklama yaptı.

Gerçek Gündem’deki habere göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil.”

AK Parti’ye iftira atmıştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IMF’ye 20 milyar dolardan fazla borç ödeyerek Türkiye’nin borç defterini kapatan AK Parti’ye açık iftira atmıştı. Seçimden önce Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuk olan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IMF ile görüştüğünü iddia ederek, “8 milyon işsiz var. Ne yapacaklar? IMF'nin kapısına gidecekler. Arka kapıdan IMF ile görüşüyorlar” demişti.

Kılıçdaroğlu, "IMF ile arka kapıdan görüşüyorlar" diye Erdoğan'ı suçlamış!