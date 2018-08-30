Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! FETÖ’cü hainlere sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclis toplantısının ardından kameralar karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada seçimler sonrası partisi içerisinde çıkan liderlik krizini ve seçim hezimetini örtbas etmek için skandal ifadeler kullandı. Konuşmasında sahip çıktığı FETÖ’den tutuklu sözde gazeteci ve milletvekili Nazlı Ilıcak, Enes Berberoğlu Ahmet Altan, Eren Erdem ve Osman Kavala’nın ise suç dosyaları oldukça kabarık.