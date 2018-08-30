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Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! FETÖ’cü hainlere sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada FETÖ’den tutuklu olan sözde gazeteci ve milletvekillerine sahip çıktı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:39

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclis toplantısının ardından kameralar karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada seçimler sonrası partisi içerisinde çıkan liderlik krizini ve seçim hezimetini örtbas etmek için skandal ifadeler kullandı. Konuşmasında sahip çıktığı FETÖ’den tutuklu sözde gazeteci ve milletvekili Nazlı Ilıcak, Enes Berberoğlu Ahmet Altan, Eren Erdem ve Osman Kavalanın ise suç dosyaları oldukça kabarık.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:39
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP Genel Başkanı
  3. FETÖ üyesi
  4. skandal

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