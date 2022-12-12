Kılıçdaroğlu’ndan skandal hamle! Sen hiç akıllanmayacak mısın Bay Kemal?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisine katılacak isimler arasında Jeremy Rifkin'in de olduğunu kaydederek, "Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi network’ünden yararlanmak" dedi.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını iddia eden Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar." diye ifade etti.