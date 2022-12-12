  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Avrupa'da savaş tehlikesi! 'Geri dönülmez bir nokta'

Komünistler Üsküdar'da buluştu: Bu ülkede bir tane bile tarikat bırakmayacağız!

Yalancı İsmail Saymaz'a çağrı! "Sana isnat edilen şu iğrenç ifadelerle alakalı konuşmayacak mısın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali! Sözde müttefik ABD'ye sert sözler

Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi

Bir bir ortaya çıkıp kin kusuyorlar! Sol gazete yazarından dini eğitime ilişkin skandal çağrı

Medvedev'den yeni nesil silah açıklaması! Rusya, Ukrayna'dan ders aldı

Ses verecek misin Meral? İYİ Parti'de gayr-i meşru ilişki rezaleti!

Salondakiler sözleriyle kahkahaya boğuldu! 12 yaşındaki Fevzi bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledi
Medya Kılıçdaroğlu’ndan skandal hamle! Sen hiç akıllanmayacak mısın Bay Kemal?
Medya

Kılıçdaroğlu’ndan skandal hamle! Sen hiç akıllanmayacak mısın Bay Kemal?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisine katılacak isimler arasında Jeremy Rifkin'in de olduğunu kaydederek, "Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi network’ünden yararlanmak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 10:15:43 - 2022-12-12 10:15:43
Kılıçdaroğlu’ndan skandal hamle! Sen hiç akıllanmayacak mısın Bay Kemal?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisine katılacak isimler arasında Jeremy Rifkin'in de olduğunu kaydederek, "Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi network’ünden yararlanmak" dedi.

ABD, İngiltere ve Almanya'nın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını iddia eden Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar." diye ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23