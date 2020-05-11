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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan skandal darbe açıklaması! Hulusi Akar'ı hedef gösterdi

CHP'li isimlerin açıklamalarıyla başlayan darbe tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir açıklamada bulunarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:36:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan skandal darbe açıklaması! Hulusi Akar'ı hedef gösterdi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da milli iradenin yanında duran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbe önleyeceklerse, darbe bekliyorsa ordunun başında kim var, gitsinler Hulusi Akar'ı alsın yerine başka birini atasın." diye konuştu.

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Yorumlar

bunlar ortalığı boş zannediyor uluyorlar
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Dürüst

ALLAH bildiği gibi yapsın chpfetohdppkkipsiz merali
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