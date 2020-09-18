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Aktüel Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:44:11 -
Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgemize hain terör örgütü mensuplarınca yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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