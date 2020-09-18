Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgemize hain terör örgütü mensuplarınca yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.