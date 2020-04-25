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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

2020-04-25 18:51:17 -
Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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