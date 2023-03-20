Kılıçdaroğlu’ndan randevu alan Mansur Yavaş, bunu diyecek! Bay Kemal'e saç-baş yolduracak haber

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, geçen günlerde, “Genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar” çıkışı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediğini belirtti. Aktaş, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini öne sürdü.

Aktaş, bugün yayımlanan yazısında, “Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir” ifadelerini kullandı. Aktaş, şunları kaydetti:

“Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım’ diyecek.

Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş’ın 1+2 formülüyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak’ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5 olarak ilan edilmişti. Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor. Fakat ortada bir gerçek var ki, ilk kez kazanmaya bu kadar yakın olan CHP ve Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri, kendi aralarındaki sorunları hâlâ çözememiş durumdalar."

ÖNE ÇIKAN VİDEO