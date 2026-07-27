Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Analistler, yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmaların ardından piyasanın gerilimin azalmasına yönelik her işareti hızla fiyatladığını belirtiyor. Bununla birlikte, ABD'nin saldırıları neden durdurduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığına işaret eden analistler, mevcut ateşkes görünümünün kalıcı olduğuna dair kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, jeopolitik tansiyonun azalmasına rağmen arz tarafındaki riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı azalırken Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiğinde de yavaşlama görüldü.