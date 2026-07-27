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Brent petrolün varil fiyatında düşüş

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AA Giriş Tarihi:

Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 86,61 dolardan işlem görüyor.

#1
Foto - Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Cuma günü 94,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 düşerek 86,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 83,85 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında gerilimin yatışacağına ilişkin işaretlerin Orta Doğu kaynaklı arz endişelerini hafifletmesi ve piyasalarda oluşan savaş risk priminin çözülmesiyle haftanın ilk işlem gününde sert geriledi.

#2
Foto - Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Brent petrol, geçen hafta çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın ötesine Kızıldeniz'e yayılması ve Orta Doğu'dan ham petrol ihracatının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle kısa süreliğine varil başına 100 dolar seviyesini test etmişti. Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarına 13 günün ardından ara verdiğini açıklaması etkili oldu. Washington diplomatik girişimlere zaman tanımak amacıyla operasyonları durdurduğunu bildirdi. Piyasalarda ayrıca Çin'in Washington ile Tahran arasında yeniden diplomatik temas kurulmasına yönelik girişimlerde bulunduğuna ilişkin haberler de iyimserliği destekledi.

#3
Foto - Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Analistler, yaklaşık 2 haftadır devam eden çatışmaların ardından piyasanın gerilimin azalmasına yönelik her işareti hızla fiyatladığını belirtiyor. Bununla birlikte, ABD'nin saldırıları neden durdurduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadığına işaret eden analistler, mevcut ateşkes görünümünün kalıcı olduğuna dair kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, jeopolitik tansiyonun azalmasına rağmen arz tarafındaki riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen emtia gemilerinin sayısı azalırken Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından Babülmendep Boğazı'ndaki deniz trafiğinde de yavaşlama görüldü.

#4
Foto - Brent petrolün varil fiyatında düşüş

Uzmanlar, şimdiye kadar arz kesintilerinin Çin'in daha düşük ham petrol ithalatı, acil durum stoklarının kullanılması ve Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass eden alternatif ihracat güzergahları sayesinde dengelendiğini belirtiyor. Ancak stratejik stokların azalması, ticari stokların sıkılaşması ve Hürmüz ile Babülmendep boğazlarındaki risklerin sürmesi nedeniyle bölgedeki olası yeni arz aksaklıklarının petrol fiyatlarını yeniden yukarı yönlü destekleyebileceği değerlendiriliyor. Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Temmuz 2026 Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, küresel petrol tüketiminin 2026'da günlük ortalama 1,2 milyon varil azalacağının öngörülmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı. Brent petrolde teknik olarak 87,58 doların direnç, 86,68 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

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