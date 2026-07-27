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Yaşam O anlar kameraya yansıdı! Aç tilkiyi elleriyle böyle beslediler
Yaşam

O anlar kameraya yansıdı! Aç tilkiyi elleriyle böyle beslediler

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Bayburt’un Aydıntepe Yaylası yolunda tilkiyle karşılaşan Eraslan ailesi, aç olduğunu düşündükleri hayvana yanlarında bulunan kekten verdi.

Bayburt’un Aydıntepe Yaylası yolunda seyir halinde olan Eraslan ailesi, yol kenarında bir tilkiyle karşılaştı. Tilkinin yiyecek aradığını düşünen aile üyelerinden Raşit Eraslan, aracını durdurarak yanında bulunan keki hayvana uzattı. Eraslan’ın seslenmesi üzerine temkinli adımlarla yaklaşan tilki, yere bırakılan keki yedi.

 

İnsanlara yaklaşmaktan çekinen tilki, yüksek ses ve ani hareketlerden zaman zaman ürkerek uzaklaştı. Yeniden dönerek yere bırakılan keki birkaç kez alıp yiyen tilki daha sonra gözden kayboldu.

Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği
Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği

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Pişirdiği kanatları tilkiye elleriyle yedirdiği

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