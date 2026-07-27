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Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

Hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olan yağışlı ve serin hava yerini tekrar kavurucu sıcaklıklara bırakıyor. Doğu bölgesinde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

#1
Foto - Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere göre yeni haftada, yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Bugün itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine, ardından da üzerine çıkacak.

#2
Foto - Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ BULACAK Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek. Meteoroloji'ye göre birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak.

#3
Foto - Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

BAZI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerine kayacak.

#4
Foto - Meteoroloji verileri yayınladı: O ilde sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor.

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