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Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

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Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki Mehmet Ali A., bir anda gözden kayboldu. Genç çocuğu bulmak için ekipler seferber oldu.

#1
Foto - Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

Elazığ’da yüzmek için Hazar Gölü’ne giren 16 yaşındaki çocuk suyun içerisinde kayboldu. Çocuğun bulunması için bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gölde arama çalışması başlatıldı.

#2
Foto - Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diyarbakır’dan ailesiyle birlikte Sivrice ilçesine gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali A., yüzmek için suya girdi.

#3
Foto - Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

Çocuk, suyun içinde bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri sevk edildi.

#4
Foto - Elazığ'da acı olay! Hazar Gölü'ne giren 16 yaşındaki çocuk suda kayboldu!

Olay yerine ulaşan ekipler, çocuğun kaybolduğu noktada koordineli arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

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