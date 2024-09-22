Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert darbe! CHP’de "normalleşme" krizi patlak verdi

kisadalga.net yazarı Ayşe Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki mevcut yönetimi eleştiren tavrını mercek altına aldı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “normalleşme” açıklamalarını sert bir dille eleştirdiğini ve parti içi muhalefetin başında yer aldığını belirten Yıldırım, eski genel başkanın, tüzük kurultayına katılmayarak tepkisini açıkça ortaya koyduğunu, parti içindeki bu çıkışının ise daha büyük bir siyasi manevranın parçası olduğunu vurguladı. Ayşe Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun siyasetten çekilmek bir yana, parti içindeki mücadelede aktif rol aldığını kaydettiği yazısında özetle şunları dile getirdi:

"CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel’in “Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur” diyerek siyasetten uzak durmayacağı mesajını vermişti kısa bir süre önce; öyle de yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “normalleşme” açıklamalarını açıktan eleştiren, CHP’nin tüzük kurultayına gitmeyen ve son dönemde kimi gazetecilerle girdiği polemiklerle gündeme gelen Kılıçdaroğlu, her ne kadar kabul etmese de anlaşılan parti içi muhalefetin kanatlarından birine önderlik ediyor. Geçen akşam TV100’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun özellikle “normalleşme” üzerinden parti yönetimine yönelttiği yeni ve ağır eleştiri de bunun açık kanıtı.

İddia edildiği gibi CHP’nin tüzük değişikliğine destek vermediğini söylerken tüzük taslağının da kendisine çok geç gönderildiğini, incelemeye bile zamanının olmadığını belirtiyordu. Özel’i tüzük değişikliğinde verdiği sözleri yerine getirmemekle de eleştiriyordu. Bunun sonucunda “tartışmaların parçası olmak istemediği“ için de tüzük kurultayına gitmediğini vurguluyordu. Evet, Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce parti içinde tartışmaların parçası olmak istememiş olabilir ancak şimdi “farklı bir atmosfer” görmüş olmalı ki bir tartışmanın bir parçası olmaya karar vermiş."