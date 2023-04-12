Kılıçdaroğlu'ndan Mehmetçik'e iğrenç iftira! Yazıklar olsun sana

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Mehmetçiklerimize "kaçak Afganlıların sınırdan geçmesine göz yumdukları" iftirasını atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

Orakoğlu, "Kandil ve küreselcilerin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’ndan bu kez Mehmetçik’e iftira" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"HDPKK, FETÖ muhibbi 7’li masanın ve küreselcilerin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu kez haddini aştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye kaçak giren Afgan göçmenler hakkında askere, “Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” şeklindeki iftira çağrısı MSB Akar ve sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun özellikle sınırda kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimize kaçak Afganlıların sınırdan geçmesine göz yumdukları iftirasını atarken diğer taraftan askerlere ‘’Vatan hepimizin hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın ‘kimseyi dinlemeyin’ yönündeki açıklamaları ile Mehmetçiğe bu konuda kanunsuz emir verildiği savı’yla üst düzey askerlerimizi ve iktidarı da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun bu hukuksuz mesnetsiz bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratma imajını ve emir komuta zincirini bozmaya ve sarsmaya yönelik psikolojik harp söylemi bu asparagas haberlerin kaynağı şüphesiz Kılıçdaroğlu’nun içli dışlı olduğu HDPKK ve FETÖ terör örgütlerini sevk ve idare eden kullanan Küreselci devletlerin istihbarat birimleridir. (...)"

ÖNE ÇIKAN VİDEO