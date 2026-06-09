Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a flaş cevap: Biz bu oyunu bozarız

CHP’de yine tartışmalı bir gün yaşanıyor. Grup toplantısı öncesi de gerilim had safhaya yükselmiş durumda.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tecrübesi ve devlet adamlığı birikimine vurgu yapan Yavaş, partinin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla üzülmemesi için sağduyulu bir yaklaşım beklediklerini belirtti.

Bu mesaja Kemal Kılıçdarorğu yine sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Kılıçdaoğlu’nun çağrısı şöyle:

“Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükûnete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

Biz biriz ve birlikteyiz.”

MANSUR YAVAŞ’IN ÇAĞRISI

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı şöyle idi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.”