Kılıçdaroğlu'ndan Mansur ve Ekrem'e bir şok daha! Üzerlerini böyle çizdi

Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Reuters'a konuştu. Kılıçdaroğlu, altılı masada bir araya geldiği parti genel başkanlarının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyleyerek yeşil ışık yaktı.

'Onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım'

Altılı masada adaylık konusunun henüz konuşulmadığını aktaran CHP Genel Başkanı, "Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz. Tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani başbakanda olmasını, cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız." dedi.

"Adaylık teklifini kabul eder misiniz?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Elbette kabul ederim. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım." ifadelerini kullandı.

'Onlar görevlerine devam edecek'

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuşulan "adaylık" iddialarına da değindi. Daha önceki açıklamasından dönmeyen Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek." şeklinde konuştu.