  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Benim kafam adaletsizliği savunur
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Benim kafam adaletsizliği savunur

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yeni bir gafa daha imza atarak "Benim kafam adaletsizliği savunur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:51:00 - 2021-11-09 20:51:55

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine pot kırdı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Benim kafam adaletsizliği savunur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki bu gafı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun ti'ye alındığı o paylaşımlardan bazıları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HaRuN

Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir sen yılda bi kere
  • Yanıtla

fevzi

aklı kıt işte böyle birşey
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm
Medya

Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm

'Teşkilat' dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili konuştu.
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim uyardı... Altından daha fazla kazandıracak
Ekonomi

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim uyardı... Altından daha fazla kazandıracak

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Tüp bebek skandalı: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu doğurdular!
Sağlık

Tüp bebek skandalı: Bilmeden birbirlerinin çocuğunu doğurdular!

Son zamanlarda çok yaygınlaşan çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek yöntemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay