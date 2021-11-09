Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Benim kafam adaletsizliği savunur
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yeni bir gafa daha imza atarak "Benim kafam adaletsizliği savunur" dedi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine pot kırdı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Benim kafam adaletsizliği savunur" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki bu gafı sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun ti'ye alındığı o paylaşımlardan bazıları: