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Medya Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na şok teklif! Ortaya çıktı
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na şok teklif! Ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:11:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na şok teklif! Ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz. Ben demokratik bir kurultay zemini hazırlayacağım" dediği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz. Ben demokratik bir kurultay zemini hazırlayacağım" dediği belirtildi. 

Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu - İmamoğlu arasında seçimlerin ardından yapılan üçüncü görüşmeye dair kulis bilgilerini aktardı. 

Bila, “Bu görüşmede bir uzlaşmaya ve sürecin birlikte yürütülmesi kararına varıldığını, İmamoğlu’nun bu konuda bir ‘yol haritası’ belirlemek üzere bir çalışma yapacağını ve çalışma tamamlandıktan sonra yeniden Kılıçdaroğlu’yla bir araya geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

Bila, görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yaptığı önerinin çerçevesini özetle şöyle çizdi:
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“Belediye başkanlığından ayrılmanız, yerel seçim öncesinde İstanbul’u AK Parti’ye bırakmanız yanlış olur. Seçmenden de tepki görürüz. Siz yerel seçimlerde İstanbul için yeniden aday olun. İstanbul’u kazanmamız yerel seçimler için çok önemli. Belediye Meclisi’nde de CHP’nin çoğunluğu sağlaması hareket alanımızı genişletir. Yerel seçimden sonra aday olabilirsiniz. Yerinize de bir CHP’li üye vekâlet eder. Seçimi hep birlikte yönetiriz. Ben demokratik bir kurultay zemini hazırlayacağım.”

Bila, İmamoğlu'nun yanıtı için de, "İmamoğlu’nun da, Kılıçdaroğlu’nun önerisi doğrultusunda bir yol haritası belirlemek üzere çalışma yapacağı ve çalışma tamamlandıktan sonra kendisine sunacağı yanıtını verdiğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

 

 

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Yorumlar

KEMALİST

KEMAL BEY, BÜYÜK ŞEHİRLERDE KAZANMIŞ,BU EKREM VE MANSUR BAŞKAN'IN HALA POPÜLETİSENİN OLDUĞU GÖSTERMEKTE , BELLİ ŞEHİRLERDE KAYBETMİŞSEDE BUDA KEMAL BEYİN, BECERİKSİZLİĞİDİR. BİR ADAM DİYECEKKİ, 12 DEFA ÖSYM ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİM? SONUÇ :ÇOK ÇALIŞTIM:TAMAMDA SONUÇ:BAŞARISIZ OLDUK! KAZANAMADIK!YOLA DEVAM...SONUNDA NEFRET ETTİĞİN ŞEYE DÖNÜŞTÜN SEN ,KEMAL BEY KOLTUK SEVDASI..OKADAR UYARDIK MİLLİ CEPHEDE KAL ADAYDA OLMA NEYMİŞ SEÇİMİ BELEDİYE BAŞKANLARI KAYBETMİMİŞ:)) YA ONLAR İSTANBUL,ANKARAYI ALDI SEN DAHA İSTANBULDA BELEDİYE SEÇİMİNİ KAZANAMADIN NE ZIRVALAMAKTASIN PARLATCILARINA ANLAT BU HİKAYELERİ DAHA ADAM NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL....?

Gazi

İkinizden de bu ülkeye bir katkı olmaz,sadece zaman kaybı
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