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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan hem Demirtaş'a hem Mustafa Kemal'e övgü
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan hem Demirtaş'a hem Mustafa Kemal'e övgü

İyi Parti lideri Meral Akşener ile birlik olup terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında hem Selahattin Demirtaş'ı hem Mustafa Kemal'i övdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:32:00 - 2021-11-02 15:34:45
Kılıçdaroğlu'ndan hem Demirtaş'a hem Mustafa Kemal'e övgü

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında lafı evirip çevirip "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi alçak ifadeler kullanan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'ya getiren Kılıçdaroğlu, "Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var, benim vicdanım kabul etmiyor" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener ile birlik olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı konuşmasında Mustafa Kemal'i de övdü.

Terör tutuklu Demirtaş için "vicdan yapan" CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal içinse "Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar her davranışları kendi sonlarını getiriyor. Bu milletin vicdanında derin yaralar açıyor. Ciddi sorunlarımız var ama bütün sorunların kaynağını adaletsizlik oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

.... biliyoruz

Senin vicdanını s.... sende vicdan mi var ş...siz bölücü .... soyu
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