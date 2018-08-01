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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'deki alçak saldırıya ilk yorum

Terör örgütü PKK'nın siyası ayağı HDP ile yakın ilişki içinde olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de düzenlenen alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari'deki alçak saldırıya ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Hayret !! Pkk terör örgütü dedive de lanetledi. İşit te inanma.
  • koltuk düşkünü K9koltuk düşkünü K91 sa önce
    şeref haysiyet yoksunu K9 (KAYBEDEN 9 YANİ 9 SEÇİM KAYBETMİŞ)yoksa malum polis köpeği K9 Değil.çünkü o köpeğinde bir şerefi var.sahi bu pkk nın aleni desteklediği partiyi meclise kim taşıdı?
  • VatanVatan1 sa önce
    Kemal KILIÇDAROĞLU bu olay ile ilgili yorumunda yalan söylüyor,kendini yalanlıyor,hep çelişkili konuşuyor.İnternete " Kılıçdaroğlu pkk terör örgütü değil " ve" Kılıçdaroğlu pkk sorusuna böyle cevap verdi " Yazarak bu yalancılığı ve çelişkiyi görebilirsiniz.
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