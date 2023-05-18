Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası: 'Mehmetçik'e düşman olanlarla bir arada olmadık olmayacağız'

HDP ile her türlü pazarlığa oturan PKK'dan açık destek alan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 'Mehmetçik düşmanlarıyla bir arada olmadık olmayacağız' diyerek kendini komik duruma düşürdü.

HDP ile her türlü pazarlığa oturan PKK'dan açık destek alan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 'Mehmetçik düşmanalıyla bir arada olmadık olmayacağız' diyerek kendini komik duruma düşürdü. Kılıçdaroğlu'na PKK'nın yanı sıra FETÖ'nün Avrupa'daki youtube propaganda merkelerinin de sonuna kadar destek olduğu, ABD'den de destek aldığı biliniyor.