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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası: 'Mehmetçik'e düşman olanlarla bir arada olmadık olmayacağız'
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası: 'Mehmetçik'e düşman olanlarla bir arada olmadık olmayacağız'

Yeniakit Publisher
2023-05-18 12:35:00 - 2023-05-18 12:45:43
Kılıçdaroğlu'ndan günün fıkrası: 'Mehmetçik'e düşman olanlarla bir arada olmadık olmayacağız'

HDP ile her türlü pazarlığa oturan PKK'dan açık destek alan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 'Mehmetçik düşmanlarıyla bir arada olmadık olmayacağız' diyerek kendini komik duruma düşürdü.

HDP ile her türlü pazarlığa oturan PKK'dan açık destek alan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 'Mehmetçik düşmanlarıyla bir arada olmadık olmayacağız' diyerek kendini komik duruma düşürdü.

HDP ile her türlü pazarlığa oturan PKK'dan açık destek alan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 'Mehmetçik düşmanalıyla bir arada olmadık olmayacağız' diyerek kendini komik duruma düşürdü. Kılıçdaroğlu'na PKK'nın yanı sıra FETÖ'nün Avrupa'daki youtube propaganda merkelerinin de sonuna kadar destek olduğu, ABD'den de destek aldığı biliniyor.

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Yorumlar

Nur

Sen pkknın hası meralde fötönün diğerleride başka türlü maşalar

Veli kızıltepe

Allah rahmet etsin baba ma rahmetli babam azhamir hastası idi ama bundan daha bilinçli düşünüp konuşuyordu
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