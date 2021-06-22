  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'den kritik Türkiye adımı!
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 militan yakalandı
Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme mimarisiyle örnek gösterildi
Gündem Kılıçdaroğlu'ndan gençlere algı operasyonu!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere algı operasyonu!

Evinin mutfağından çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müzikli mekan kararını eleştirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 12:20:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından corona virüs kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada müzikli mekanlarla ilgili yeni kararı “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” sözleriyle duyurdu.

Algı operasyonu yapmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararı duyurmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Son dönemde vatandaşlara samimi görünmek için evinin mutfağından yayınladığı videolarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, müzik kararını da evinin mutfağından eleştirdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, gece 12'ye çekilen müzikli mekan yasağını, sanki tamamen yasaklanmış gibi lanse ederek algı yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, gençleri yanıltmaya çalıştığı videosunu "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fanatik ts li

sen ne komik bir adamsın yahu..ciddiye almak istiyorum olmuyor..sende terbiye denen birşeyde yok koskoca Reise hakaret ediyorsun ..Reisle karşılaşma videolarını izledim gibi korkuyorsun REİSin olmadığı yerde korkaklarin yaptığını yapıyorsun ...
  • Yanıtla

alper

Allah senin gibi ruhsuzun canını alsada bu ülke kurtulsa tam bir aptal beyinsiz adam gece 24 den sonra kimse kimseyi rahtsız edemez çünkü sizler edersiniz nasıl olsa diktor bir geçmişiniz var isteğinizi astınız istemediniz zindanlara tıkadınız bu ülke sizden az çekmedi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay