Kılıçdaroğlu'ndan gençlere algı operasyonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından corona virüs kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada müzikli mekanlarla ilgili yeni kararı “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” sözleriyle duyurdu.

Algı operasyonu yapmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararı duyurmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Son dönemde vatandaşlara samimi görünmek için evinin mutfağından yayınladığı videolarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, müzik kararını da evinin mutfağından eleştirdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, gece 12'ye çekilen müzikli mekan yasağını, sanki tamamen yasaklanmış gibi lanse ederek algı yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, gençleri yanıltmaya çalıştığı videosunu "Müzik, kalbin edebiyatıdır gençler; sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Hiçbir boomer müziğinizi çalamaz!" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.