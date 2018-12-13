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Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İmamoğlu'nun evine gitti

Kılıçdaroğlu, görüşme için İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evine geldi. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:35
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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