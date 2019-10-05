Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye dokunulmazlık cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yazılı olarak yaptığı açıklamada geçen "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın" çağrısına yanıt veren CHP Lideri, "Kaldırmazsanız namertsiniz" dedi.

"Bunun adı vatana ihanettir"

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın bu Tank-Plaet fabrikası hakkında iddiaları birçok kez yalanlamasına rağmen yine aynı naraları tekrarlayarak, "Düşünün, TSK kendi malı olan Tank-Palet fabrikasının müşterisi oluyor. Ya akıl var mantık var. Mal bana ait. Fabrika da bana ait. Çalışan işçilerin de masrafını ben ödüyorum. Subaylar da bana ait. Üretilen mal da bana ait. Diyor ki 'Sen üret, bana sat'. Ne için? Hangi akıl, hangi mantık bunu öngörüyor? Ben bunu anlamış değilim. Anlayan birisi varsa çıksın anlatsın. Bunun adı vatana ihanettir. Destekleyenler için de vatana ihanettir. Hala bunu görüp ses çıkarmıyorsanız o da vatana ihanete ortak olmak demektir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'ye dokunulmazlık cevabı

Tank-Palet fabrikasının Katar ordusuna teslim edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu işin arkasını bırakmayacağım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağım. Bu milletin hakkını savunacağım. Ve biz savunacağız, birlikte savunacağız. Bunu söylediğim için rahatsızlar, ben biliyorum. Bunu söylediğim için beni susturmak istiyorlar, ben biliyorum. Bunu söylediğim için tehdit ediyorlar, ben biliyorum. Bunu söylediğim için 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık çıkışı partililerce uzun süre alkışlandı.

Ne olmuştu?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin vatana ve millete alenen karşı tavırda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması çağrısında bulunmuştu.