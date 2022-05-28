  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan dansözlere taş çıkartacak dönüş! Böyle kıvraklık Asena'da bile yok
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan dansözlere taş çıkartacak dönüş! Böyle kıvraklık Asena'da bile yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "NATO ile var olmadık. Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı" sözlerine, daha önce, "NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 13:45:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan dansözlere taş çıkartacak dönüş! Böyle kıvraklık Asena'da bile yok

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının ardından İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği gündeme geldi. İki ülke resmi olarak NATO'ya başvuru yaptı ancak terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye açık destekleri yüzünden Türkiye'den veto yedi.

Bahçeli: NATO ile var olmadık

İki ülkenin Türkiye ziyareti ve sonrasında müzakere süreci devam ederken Türk siyasetinde de NATO tartışmaları tekrar gündeme geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "NATO ile var olmadık" diyerek resti çekti, "Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kuvâ-yi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz

Bahçeli'nin açıklamasının ardından ise daha önce, "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok. Doğru olan NATO'yla entegre bir sistem" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD, Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise, Kuvâ-yi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay