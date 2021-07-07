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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa: Hele dur bakalım
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa: Hele dur bakalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'Cumhurbaşkanım' diyerek selam veren vatandaşa 'Hele dur bakalım' şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 18:48:00 - 2021-07-07 19:00:22

Mersin'de ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "İnşallah Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz" diye karşılayan bir vatandaşa, "Hele dur bir bakalım." şeklinde yanıt verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir gezilerindeki son durağı Mersin oldu. Şehir esnafını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun gezisinde yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

Vatandaşla ilginç diyalog

Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde Tuncelili hemşehrisi tarafından karşılandı. "İnşallah Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz" diyerek kendisini karşılayan hemşehrisinin elini tutarak teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" yanıtını verdi.

CHP 'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

2023 yılında yapılacak genel seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusuydu.

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik dün yaptığı açıklamada, "Sayın genel başkanımız, adayımız,  Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

 

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