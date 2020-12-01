Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki tacize karşı ilginç tavır

CHP’nin İstanbul teşkilatlanmasında taciz ve tecavüz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra Ümraniye İlçe teşkilatında da benzer bir taciz olayının yaşandığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vakaları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken, taciz ve tecavüz iddialarıyla çalkalanan CHP’de, gözler parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmede bulunurken, taciz ve tecavüz iddiaları ile ilgili tek bir söz söylemedi.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun sessizliği tepki çekti.