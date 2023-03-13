Kılıçdaroğlu'ndan büyük uyanıklık! İmamoğlu ve Yavaş'ın heveslerini kursaklarında bırakacak! Seyreyleyin cümbüşü

Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa yerel seçimlere kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimler geldiğinde İmamoğlu ve Yavaş’a, “Belediye başkan adaylığını mı yoksa cumhurbaşkanı yardımcılığını mı kabul ediyorsunuz?” diye soracağını, başkanlar cumhurbaşkanı yardımcılığını tercih ederse görevlerinden istifa edeceklerini belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığında olduğu gibi Kılıçdaroğlu bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacak" dedi.

Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa bilin ki Kılıçdaroğlu adına konuşuyor demektir.

Öyle ki Meral Akşener’in görevden alma çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu’nu korumaya devam etmişti. Çünkü Bülent Kuşoğlu demek Kılıçdaroğlu’nun sesi demektir. Bülent Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarsa masa dağılır” demişti. Akşener karşı çıktı, masa dağıldı. Akşener, masaya ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etme şartıyla geri dönebildi.

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İKİ KOLTUK BİR ARADA OLMAZ

Bülent Kuşoğlu, TV 100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz’ın programında, “Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) marttaki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı’ndaki liderler de buna karşıdır” dedi.

KILIÇDAROĞLU ‘TERCİH EDİN’ DİYECEK

Bunu ilk gün yazdım. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa yerel seçimlere kadar İmamoğlu ve Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayacak. Yerel seçimler geldiğinde ise İmamoğlu ve Yavaş’a, “Belediye başkan adaylığını mı yoksa cumhurbaşkanı yardımcılığını mı kabul ediyorsunuz?” diye soracak.

Başkanlar cumhurbaşkanı yardımcılığını tercih ederse görevlerinden istifa edecekler.

HUKUKÇULARDAN GÖRÜŞ ALIYORLAR

Bu kulisi benim yazmamdan ziyade Bülent Kuşoğlu’nun söylemesi önemliydi.

Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iki görevi bir arada yürütmek için hukukçulardan görüş alıyorlar.

Cumhurbaşkanı adaylığında olduğu gibi Kılıçdaroğlu bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacak. (...)"