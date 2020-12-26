Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle parti genel merkezinde bir araya gelerek yine hezeyan dolu açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Erken seçim çağrısı, Türkiye’nin giderek ağırlaşan bir faturayla karşılaşmamasını istememden kaynaklanıyor. Bu fatura vatandaşımıza çıkacak. Hükümet sorun çözme kapasitesini kaybetti. Sandığı koyalım, seçmen devam etmelerini istiyorsa etsinler ama başkasını istiyorsa onlar gelsin. İlk seçim iktidar-muhalefet seçimi olmasının ötesinde Türkiye’nin yeniden yapılanması seçimi olacak. Güçlü parlamenter sistem, liyakatin egemen kılındığı, yaşamın tüm alanlarında hak ve çıkarların korunduğu bir sistem.

Önümüzdeki seçimler parti seçimi değil, demokrasi mi totaliter yapı mı seçimi. Değişik görüşlerdeki partiler uzlaşma içindeyiz. Ülkemize demokrasiyi, demokratik yollardan getireceğiz, sandık yoluyla gelecek, belki de ilk kez hiçbir grubu, partiyi dışlamadan kendi özgür irademizle anayasamızı yapacağız. Demokratik bir anayasa yapacağız, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk olacak. İttifaktaki partiler görüşlerini olgunlaştırmaya çalışıyor.

Daha uyuştuğumuz ya da çatıştığımız, farklı düşündüğümüz yerler var mı bakmadık. Yeri gelirse bir araya gelip bakılır. İktidar olduktan sonra uyuşmazlıkları çözmek yerine bugünden çözmek ve bir an önce parlamenter sisteme geçmek gerekiyor, geçerken ortak bir metin çıkartırsak süreç daha rahat tamamlanır. Çok uzun bir süreç olmaması lazım. 1-1,5 yılda cumhurbaşkanının yetkilerini parlamentoya, yürütme organına devrettiği bir yapı oluştururuz. Takvim belirleyip kamuoyu önüne çıkılması lazım" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmasını doğru bulmadığını belirterek, "‘Kim olacak, karizmatik mi olacak, başkası mı olacak’ buna liderler beraber karar verir, her parti ayrı ayrı mı aday çıkartacak, tek aday mı çıkartacak? Uzlaşma kültürü içinde kendi Cumhurbaşkanı adayımızı ya da adaylarımızı çıkartmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üçüncü kez aday olsa ne olur, olmasa ne olur? Aday olsun, girsin, boyunun ölçüsünü alsın" diyerek yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

Aday sembolik

Öte yandan Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarının "sembolik" olacağını itiraf etti. Vasıfsız ve kukla bir ismi aday olarak göstereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaylık tartışmasını doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesinde gecikilip gecikilmediği aday sembolik bir pozisyonda olacağı için çok önemli değil. Adayın erken belirlenmesi sadece yıpranmasına yol açar. Adaydan değil, ilkelerden yola çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanı adayının da 1-1.5 yıl içinde yetkilerini devredeceğini bilmesi gerekiyor"

Türkiye'de salgın iyi yönetilmiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsle mücadelede örnek gösterdiği ülke olan Türkiye'de salgın sürecinin iyi yönetilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, ülkede sağlık sorununun olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'yi diktatör yönetiyor

Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu gülünç açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçladı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan için diktatör sözünü ilk kez Aydın’da kulandım, haklı olduğum ortaya çıktı. Bize, tek partiye gönderme yaparak ‘Diktatörsünüz, faşistsiniz’ dediler. Tepedeki talimat verdiğinde hâkim dediğini yapıyorsa ortada demokrasi yoktur. Hitler’in bakanı hâkime ‘Hitler nasıl düşünüyorsa öyle karar vereceksin’ demişti. Türkiye bir diktatör tarafından yönetiliyor, siyaset kitabını açtığınızda oradaki niteliklerle Erdoğan’ın uyuştuğu görülüyor." dedi.

Cumhur İttifakı'nı hedef aldı

CHP'nin içerisinde bulunduğu Zillet İttifakı'nda yaşanan krizleri de görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nı hedef alarak, "Cumhur İttifakı’nın yapay ittifak olduğuna inanıyorum. Erdoğan’ın söylediklerinin geçerli olduğu bir ittifak. Bazen Erdoğan, reform açıklamaları yaptığında da Bahçeli ayar çekiyor, çizgisine dönüyor. Erdoğan, iktidarını korumak için Bahçeli’ye tabi görünüyor. Ama kalıcı olacağına inanmıyorum, dağılabilir." ifadelerini kullandı.

Vatan haini Can Dündar'ı savundu

Firari vatan haini Can Dündar'a arka çıkan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı düşünenlerden intikam davası, hukuk davası olarak hiç görmedik. Can Dündar’ın kendini savunma olanağı yok, önümüzdeki süreçte bu davalar, kitaplarda hukuktaki sapmalar, yargı bağmısızlığının olmamasına bağlı yaşanan insan dramları olarak yer alacaktır. Devlet yargıyı intikam için kullanamaz. Bu Cumhuriyet’te yayımlanmadan önce birçok yerde yayımlandı, Sayın Davutoğlu, Türkeş söyledi, o zaman onların da yargılanması lazım, herkesin bildiği bir şey devlet sırrı gibi satılıyor. Cumhuriyet’i cezalandırmak için yaptılar."

Erdoğan ülkeyi güçsüzleştiriyor

Büyük bir yerlilik oranına ulaşan Türk savunma sanayinin başarılarını da görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgesinde savunma sistemi en zayıf ülke konumuna düştüğünü iddia etti.

Akla ziyan açıklamalar yapan fikir ve zeka yoksunu Kılıçdaroğlu, "Erdoğan acaba Türkiye Cumhuriyeti devletini dış güçlere karşı çok zayıf duruma düşürmekle görevlendirilmiş bir kişi mi, üretilecek olan tankı yok etti, hava savunma sistemini çökertti. Erdoğan ve ailesi Türkiye’nin güçsüz olması için elinden gelen her şeyi yapıyor." hezeyanında bulundu.

Tecavüz skandalları

Partisinde yaşanan tecavüz skandallarını örtbas etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, akılalmaz bir şekilde AK Parti'nin "gündem değiştirmek" amacıyla bu iddiaları ortaya attığını ileri sürdü.