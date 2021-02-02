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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 02:48:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle 'Asla aşağı bakmayacağız' diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz.

Eylemlerin nedeni LGBTİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun Kabe fotoğrafına saygısızlık yapan LGBTİ topluluğu için yayınladığı karar nedeniyle olaylar körüklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir.” dedi.

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