Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha! Ayeti Erbakan'ın sözü sandı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Yenikapı'da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşlar için düzenlenen iftar programında yeni bir gafa daha imza attı.

Ayakkabıları ile seccadeye basıp kameralara poz veren Kılıçdaroğlu, "İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çekilmek istediler. Ben kimseyi kırmam, herkesi kucaklarım ve saygı duyarım. Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Samimi olarak üzgünüm. Ailem, eşim, çocuklarımız asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum" diye konuştu.

"Hak gelecek ve Batıl zail olacak"

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda ise Necmettin Erbakan'ın sözleri diyerek, "Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediği bir sözü var, onunla bitireyim isterseniz. Hak gelecek ve batıl zail olacak. Herkes buna inansın. Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun, bu güzel ülkeye beraber getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Necmettin Erbakan bu sözleri sık sık tekrarlasa da, bu bir söz değil ayet...

İsra Suresi'nin 81. ayeti şu şekilde; "De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur."

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Kılıçdaroğlu daha önce de namazda okunan Kunut Duaları'nı ayet sanması da uzun süre konuşulmuştu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla da sınırlı değil. CHP Genel Başkanı 4 büyük halifeden biri olan Hz. Ali'den de önemli bir İslam düşünürü olarak bahsetmişti.