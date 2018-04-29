Kılıçdaroğlu'ndan "bedelli askerlik" açıklaması

Marmaris'te ’’Anadolu Medyası Buluşuyor’’ etkinliğinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye'de fiilen paralel devlet var" dedi.

İktidar kanadından bedelli askerliğe ilişkin yapılan açıklamaları da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Başbakan'ın bedelli askerlik açıklamasını partisi yalanladı; böyle bir komediyi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben buradan gazeteci dostlarıma şunu belirtmek isterim. Sizler gibi vatanını seven sade bir vatandaş olarak bu konuşmayı yapacağım.

Anadolu Medya Buluşması ve Yerel Medya Çalıştayı'ndayız. Gazeteci dilediği gibi yazabilir. Eğer bir ülkede demokrasi varsa gazetecilik olmalıdır. Gazetecilik varlık nedeni halk adına gücü denetlemektir. Anayasamıza 4.güç olarak medyayı yazdırmak istedik ama kabul etmediler.

Bugün iki yürütme organı var: İki ayrı Başbakanlık var. Türkiye'de şuan fiilen paralel devlet var.

60 yıldır aynı tablo: Hem haksızlığı hem hürriyetsizliği bir arada yaşıyoruz.

Başbakan'ın bedelli askerlik açıklamasını partisi yalanladı. Böyle bir komediyi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz.

Bugün Türkiye'de medya sahipleri kendi güçleri ve imkanlarıyla değil, atama yoluyla medya sahibi oluyorlar"