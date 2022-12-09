Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin adaylık çıkışına cevap! "Bir gerçeği söylüyor"

Karar TV'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendisini işaret etmesine cevap verdi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, "Altılı masadan kim aday olsun diye bir anket yapılır, bana da sorulursa sınıf arkadaşımı tercih ederim." demişti.

Devlet Bahçeli'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

İYİ Parti'nin adaylık açıklamalarından sonra temkinli davranan Bahçeli, "Gazeteciler sordu herhangi bir yorum yapmadım. Yorum yapmayı doğru bulmam." cevabını verdi.

Aday olma isteğini gizli tutan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sınıf arkadaşı olduklarını teyit etmekle yetindi:

Bir gerçeği söylüyor. Sınıf arkadaşıyız. Aynı okulda okuduk. Aynı dönemde mezun olduk. Dolayısıyla bir sorunumuz yok. Özel bir yakınlığımız olmadı.