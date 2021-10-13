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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin yeni açıklama! İfadeleri 'Acaba bunadı mı?' dedirtti!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin yeni açıklama! İfadeleri 'Acaba bunadı mı?' dedirtti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK kanalı İMC TV'de, Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin "Tabi, değiştirilebilir." açıklaması orta yerde dururken, bugün yaptığı yeni açıklamasında, "Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği "Acaba bunadı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 19:21:00 - 2021-10-13 19:35:23

 Yeniakit.com.tr 

Anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz." dedi.

CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, PKK terör örgütünün yayın organı IMC TV'de kullandığı ifadeleri akıllara getirdi. Katıldığı canlı yayında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı, "Yüzde 10 seçim barajını kaldıralım. YÖK'ü kaldıralım. Seçim Yasası'nı değiştirelim." demişti.

Gazeteci: 1 ve 3. maddeler değişir mi?
Kılıçdaroğlu: Tabi, söyledik biz bunları...

Stüdyoda bulunanlardan birisi, araya girerek, "Anayasa'da değişir mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Evet, anayası da değiştirelim." dedi. Aynı kişi bu sefer, "1 ve 3. maddeleri de değişir mi?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu bu soruya da, "Tabi, söyledik bütün bunları. Buyrun gelin, bunların hepsini yapalım." ifadeleri ile karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu bunadı mı?

IMC TV'deki açıklamaları orta yerde duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yeni bir anayasa değişikliği açıklaması daha yaptı.

"Devletin organlarını bu anayasa belirler." diyen Kılıçdaroğlu, IMC TV'deki sözlerinin aksine, "İlk dört maddesi zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler. Bunlar da tartışılıyor son günlerde ama bu tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini isterim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu hali, acaba bunadı mı? sorusunu akıllara getirdi.

Yaptığı açıklamaları bunamışçasına reddeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na hazırlattığı, Anayasa'nın ilk 4 maddesi üzerinde oynanan kitapçığa da bizzat önsöz yazmıştı.

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