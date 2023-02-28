Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'ya sert sözler! Böyle tehdit etti

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken önce Fenerbahçe, sonra ise Beşiktaş maçlarında hükümete yönelik "istifa" çağrıları yapıldı. Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları siyaset sahnesinde de gerilime neden oldu.

"Hükümet istifa" seslerini ihanet olarak yorumlayan Alaattin Çakıcı, tribünleri ve muhalefeti eleştirdi. Çakıcı'nın sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar. İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun" diyerek Çakıcı'yı tehdit etti.



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