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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz "Türkçe Kur'an" savunması! Hükümeti suçladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz "Türkçe Kur'an" savunması! Hükümeti suçladı

Türkçe Kur'an skandalı hakkında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akılalmaz bir şekilde iktidarı suçladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:34:00 - 2020-12-26 14:43:51
Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz "Türkçe Kur'an" savunması! Hükümeti suçladı

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Şeb-i Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Türkçe Kur'an" skandalını "hükümetin gündem değiştirme çabası" olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu bir diğer "Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını ise sürdürmeye devam etti.

Türkçe Kur'an tartışmasında hükümeti suçladı

Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Şebi Aruz etkinliğiyle başlayan Türkçe Kur'an tartışması da soruldu.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kur'an bugünkü okuma şekli ve diliyle evrensel hale geldi. Tartışmasını doğru bulmam. Gündeme getirilmesinin nedeni iktidar tarafından gündem değiştirmek" dedi.

"Uyuşturucudan vergi" tartışması

"Uyuşturucudan vergi alınsın" skandalını devam ettiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Vergi Usul Kanunu’nun 9. Maddesi; bir gelirin konusu suç teşkil etse dahi vergilendirilmesi gerekir diyor. Diğer yandan 2006’da kurumlar kanunu vergisinde değişiklik yapılarak vergi cennetlerindeki paraların Türkiye’ye getirilmesi halinde yüzde 30 vergilendirileceği düzenlemesi getirildi. Uygulanması için Cumhurbaşkanlığınca kararname yayımlanması gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, ayrıca DSÖ tarafından sıklıkla pandemi sürecini iyi yönettiği için örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'nin süreci kötü yönettiğini iddia etti.

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