Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz iddia! "Cami provokasyonunu Erdoğan yaptırdı"

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay İzmir'deki camilerde gerçekleştirilen şarkı provokasyonunu yazdı. Balbay'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

"Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek." ifadelerini kullandı.

Balbay'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine, CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen yaptın demektir.''

"CHP'yi hedef göstermeye çalışıyorlar"

"Adana'dan sonra İzmir'de de CHP'yi hedef gösterme gayreti içine girildi ama halk bunları artık yutmuyor. CHP'yi ucu belirsiz bir kavganın içine çekmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu halk bozacak, bozuyor da zaten. Ben halkın sağduyusuna ve vicdanına güveniyorum."

"OHAL ilan etmek istiyorlar"

"Amaç belli; kardeşi kardeşe kırdırmak. Bunun devamında da olağanüstü hal ilan edip kendince daha rahat ülkeyi yönetmek. İktidarlar devlet olmak için gelmezler, devleti yönetmek için gelirler."