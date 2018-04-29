Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "İsterlerse geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

DOKUNULMAZLIĞA KARŞIYIZ

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz öteden beri dokunulmazlıklara karşı olan bir partiyiz. Milletvekili dokunulmazlığı olmasın. Sadece kürsüde dokunulmazlık olmalı."

İYİ Parti'ye geçen şu isimlerin CHP'ye kısa sürede dönmesi bekleniyor:

1. Burcu Köksal Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer Amasya

3. Nihat Yeşil Ankara

4. Hüseyin Yıldız Aydın

5. Ahmet Akın Balıkesir

6. Mehmet Göker Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa

8. Erkan Aydın Bursa

9. Tufan Köse Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu Edirne

11. Tacettin Bayır İzmir

12. Çetin Arık Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer Niğde

15. Ünal Demirtaş Zonguldak