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Gündem Kılıçdaroğlu'na yapılan ziyaretin ardından görevden alındı! CHP'de dikkat çeken zamanlama
Gündem

Kılıçdaroğlu'na yapılan ziyaretin ardından görevden alındı! CHP'de dikkat çeken zamanlama

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile görevden alındı. Görevden almanın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:44:00 -
Kılıçdaroğlu'na yapılan ziyaretin ardından görevden alındı! CHP'de dikkat çeken zamanlama

CHP'nin bugün toplanan MYK toplantısında, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmeler sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti.

Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yönetimin değil, yalnızca il başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi. Yeni başkan ise il yönetiminde bulunan kişiler arasından seçilecek.

Muhittin Böcek'in ziyaretinin ardından görevden alındı

Görevden almanın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Başkan Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından göreve geçen aralık ayında başladığında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" demişti.

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