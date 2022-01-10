Kılıçdaroğlu'na yandaş Fatih Altaylı bile dayanamadı! 6 saniye boyunca...

yeniakit.com.tr

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına yönelik iddiaları açıklamaları, sunucu Altaylı'yı güldürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına dair de açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan iddialı sözler

Millet İttifakı'nın göstereceği adayın, kim olursa olsun kazanacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Çok güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun iddialı sözlerini duyan Fatih Altaylı, kendisini tutamayarak güldü.

Fatih Altaylı 6 saniye boyunca güldü

6 saniye boyunca surat ifadesini değiştiremeyen Altaylı'nın tavrı karşısında Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişe etmesin, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın." dedi.