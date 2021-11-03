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Siyaset Kılıçdaroğlu’na tepki: Diyanet’i bırak Canan ve HDP’ye bak
Siyaset

Kılıçdaroğlu’na tepki: Diyanet’i bırak Canan ve HDP’ye bak

İktidarı döneminde camileri ahıra çeviren CHP’nin din ve diyanetle kavgası bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 10:50:00 -
Kılıçdaroğlu’na tepki: Diyanet’i bırak Canan ve HDP’ye bak

HABER MERKEZİ

Partisinin grup konuşmasında Mustafa Kemal üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nı topa tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine adeta Diyanet’i yuhalattı.

Bitmeyen Diyanet kini

Kendi partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “kurucu lider” demekle yetinip Atatürk lafzını kullanmamasına tek kelime edemeyen, HDP’nin Atatürk’ü zikretmekle kalmadığı gibi İstiklal Marşı’na dahi eşlik etmemesine ses çıkaramayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu yine Diyanet’i hedef aldı. Dünkü grup konuşmasında Kılıçdaroğlu, Cuma hutbesinde Atatürk’ün isminin geçmemesini “kabul edilmesi gereken bir tutum değil” diyerek eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Tarihte parlamentodan bir yasa çıkararak Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığını kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin 100’üncü yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmamasıdır. Bu gerçekten de kabul edilmesi gereken bir tutum değildir. Biz herkesin inancına saygılıyız. En azından kendisini kuran iradeye saygı duyulması, telaffuz edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü git Canan'a dedirt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hiçbir konuşmasında ve mesajında Atatürk lafzını anmaması, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etmiyor. Kaftancıoğlu, “Atatürk” adını kullanmamasına gerekçe olarak, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendime ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” sözlerini söylemişti.

Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak Diyanet’e çatan Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP’nin tavrına çıt çıkaramıyor. Hiçbir milli bayramı anmayan PKK uzantısı HDP, Mustafa Kemal’le ilgili hiçbir mesaj ve paylaşıma yer vermiyor. HDP’nin resmi cumhuriyet resepsiyonlarına katılmaması da Kılıçdaroğlu’nun tepkisini çekmiyor. HDP Milletvekili Sırrı Sakık’ın Nevruz etkinliğinde söylediği “Mustafa Kemal’in askeri değil generali olsanız ne yazar it sürüleri” sözüne de CHP’li Kılıçdaroğlu itiraz edemedi. CHP, Sırrı Sakık’ın TBMM’ye girebilmesi için HDP’ye oy desteği verdi.

Hutbede isim zikredilmesini Atatürk yasakladı

CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde isim zikredilmesini bizzat kendi imzasıyla yasaklamıştı. 316 sayılı kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi istenmişti. M.Kemal’in hutbelerde kendi isminin zikredilmesini yasakladığı kararnamede, “Ba’dema hutbelerde isim zikredilmeksizin millet ve Cumhuriyet’in selamet ve sa’adetine du’a edilmesi takarrur etmiş ve bu kararun bi’l- cümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

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