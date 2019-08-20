Kılıçdaroğlu'na suikast için görevlendirilmişti! DAEŞ'e katılma videosu ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlemekle görevlendirilen Oğuzhan Korkmaz'ın DAEŞ'e katılma görüntüleri ortaya çıktı.20 Ağustos 2019 Salı 14:34
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı düzenlemekle görevlendirilen DAEŞ üyesinin örgüte katıldığı ana ilişkin videoya ulaştı.
Yeni Şafak tarafından ulaşılan görüntülerde, DAEŞ'e katılan Oğuzhan Korkmaz, "Müminlerin emiri olan Ebubekir El Bağdadi'ye itaat etmek üzere, hoşuma giden ve gitmeyen kişilerle zorlukta ve kolaylıkta, darlıkta ve bollukta açık bir küfür görmedikçe, başıma tayin edilen emir sahipleri ile tartışmamak üzere itaat edeceğime Allah'ımı şahit tutarak biat ediyorum" ifadelerini kullanıyor.
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