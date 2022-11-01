Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Siyasi tarihin en vahim iftirası...

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun iddialarına, "Türk siyasi tarihinin en vahim iftirası' diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan iddialarına şu sözlerle çok sert tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik’in açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz.

"ALNINA BU İFTİRA BİR ÖMÜR BOYU YAPIŞACAK"

- Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır

"AÇIKÇA ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis ve Jandarma teşkilatından açıkça özür dilemesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu provokasyonu yakında zamanda TSK'ya atılan iftira halkasının utanç verici devamıdır. TSK'ya kimyasal silah kullanıyor dyen bir vekil olacak, buna karşı tutum alınmayacak, sadece 'böyle konular ulu orta konuşulmaz' dediler. Türlkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, bu kadar utanç verici şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan utanç verisi sözler bir genel başkanın ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

Çıktı bir CHP'li vekil TSK'nın kimyasal silah kullandığıu iddiasını dillendirdi, sonra CHP'li vekiller mahkeme bastı, orada eşkiyalık yapıyorlar. Bu eylem de kabul edilemez ve gayrimeşrudur. Normal bir demokratik algıları olsa derhal özür dilemeleri gereken, insanı sokağa çıkarmayacak sözleri siyaset biçimi gibi üstelik video çekerek ortaya koyuyorlar. Bunun adı yıkım siyasetidir. Bu konu polis ve jandarma teşkilatı tarafından yargıya taşınacak bir konu olacaktır.