Kılıçdaroğlu'na olay çağrı! O isim, "FETÖ’cüler bile itiraf ediyor" deyip seslendi

Melih Altınok, iki firari FETÖ'cünün örgüt içinde büyük tartışma çıkaran röportajından hareketle Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. "Kemal Bey, FETÖ’cüler bile itiraf ediyor, direnmeyin artık" diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Firari FETÖ'cü Kamil Maman, katıldığı bir yayında aynı örgütten Sevgi Akarçeşme isimli zatın "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna şöyle cevap veriyor:

"Tabii Cemaat'in planıydı. Bunu herkes biliyordu. Burada problem Cemaat'in organize olamamasıyla ilgili. Herkes darbe bekliyordu!"

Maman, 15 Temmuz'un ellerinde patlamasının sebebini de şöyle özetliyor:

"Cemaat (FETÖ) kendi kendini patlattı. Hep matematiksel hareket etti. Çetelesi iyi olan herkese güvendi. Öyle bir zorlukla (yargılanma) karşı karşıya kalınca bülbül gibi öttüler (itirafçılar)..."

İki firari FETÖ'cünün bu röportajı örgüt içinde büyük tartışma yaratmış durumda.

Röportajı yapan Akarçeşme ise kaş yapayım derken göz çıkarttığı için eleştirilerin hedefinde... Belli ki 15 Temmuz sonrası "Kontrollü darbe bu" diyerek FETÖ'cülere ve kripto unsurlara can simidi atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemini desteklemek isterken konuğuna hâkim olamadı.

Kemal Bey, bakın FETÖ'nün en ateşli militanları bile artık 15 Temmuz gecesi hatalar yaptıkları için başaramadıklarını açıkça tartışıyorlar... Özeleştiri yapıyorlar.

Sizse CHP Genel Başkanı koltuğundan, benim diyen FETÖ'cünün bile ısrar edemediği "Kontrollü darbe" iddiasını sündürerek devam ettiriyorsunuz.

FETÖ'cüler "denedik başaramadık" diye kabul ederken, o gece rüzgâr tersine dönünce araziye uyan ne kadar militan varsa görevlerine iade edilmeleri için dişinizi tırnağınıza takmış durumdasınız.

Öyle ki pozisyonunuzu, FETÖ'cülerden oy almak refleksiyle açıklamak artık mümkün değil.

"Zaten amacım bu değil, oy için yapmıyorum" mu diyorsunuz?

Ne diyorsunuz?"