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Siyaset Kılıçdaroğlu'na merhum Erbakan Hoca'nın efsane ifadeleri ile cevap! 'Bana bak numaracı CHP!'
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na merhum Erbakan Hoca'nın efsane ifadeleri ile cevap! 'Bana bak numaracı CHP!'

Sosyal medya kullanıcıları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Necmettin Erbakan'ı anma programındaki konuşmasına, merhum Hoca'nın efsane ifadeleri ile cevap verdi: Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen?

Yeniakit Publisher
2022-03-04 23:58:00 - 2022-03-05 00:27:35

 Yeniakit.com.tr 

Merhum Başbakan Necmettin Hoca'yı anma programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin zuşmederek darbe yaptığı Hoca'yı, öve öve bitirememişti.

'Bana bak numaracı CHP'

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini samimi bulmayan sosyal medya kullanıcıları, CHP Genel Başkanı'nın Necmettin Erbakan'ı anma programındaki konuşmasına, merhum Hoca'nın efsane ifadeleri ile cevap verdi: Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen?

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından hazırlanan video viral oldu.

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