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Gündem Kılıçdaroğlu'na koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'na koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:08:00 - 2020-09-10 18:21:51
Kılıçdaroğlu'na koronavirüs test sonucu açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs test sonucu açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama CHP'den geldi.

Açıklamaya göre; Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın test sonucunun pozitif çıkması üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

Filyasyon kapsamında Kılıçdaroğlu'na yapılan testin sonucu negatif çıktı.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yapılan o açıklama:

"Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir."

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Yorumlar

Hamit

Tabiiki negativ çıkacaktır onun için kaç şişe Rakı Viski mideye indirmiştir ona Coronamı dayanır
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Egeli

Kötülere bir şey olmaz Cavit 19 ondan kaçar adamın herşeyi yalan
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