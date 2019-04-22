Kılıçdaroğlu'na kim yumruk attı? Son durum ne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından gözler yumruk atan şahsın kim olduğunu ve hakkında nasıl bir karar verileceğine çevrildi. Kılıçdaroğlu'na kim neden yumruk attı? Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi ile ilgili son gelişmeler ne? İşte ayrıntılar...

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı. Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı. Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu her gittiği şehit cenazesinde protesto ediliyordu. Ankara'da şehit cenazesine katılan CHP lideri Kemal Klııçdaroğlu vatandaşlar tarafından yuhlanarak protesto edilmişti. Cenazeye katılan bir kişi "Kılıçdaroğlu senin ne işin var burada" diye bağırırken, bir kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurta fırlatmıştı.

Kılıçdaroğl'na yumruk olayında son gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında karar verildi.Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Osman Sarıgün, Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kalabalık arasında galeyana geldim' demişti

Osman Sarıgün'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylemişti.