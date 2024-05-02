Kılıçdaroğlu'na hapis şoku!
Savcılık, 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında hapis isteminde bulundu.
Savcılık, 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında hapis isteminde bulundu.
Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ı kastederek kullandığı sözler nedeniyle hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Kılıçdaroğlu hakkında, 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açılmıştı.
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti. Bugün İstanbul 51. Aslice Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı
Mütalaada, Erdoğan Bayraktar’ın şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdiği, ancak sanığa isnat edilen eylemin Türk Ceza Kanunu kapsamında resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığı ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olay tarihinde basın mensuplarının bulunduğu bir ortamda şikayetçi Bayraktar’a yönelik sözleri aktarıldı.
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Mütalaada, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı kelimenin farklı anlamlar teşkil ettiği anlatılarak, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında kalmadığı belirtildi.
Eski başkan Kılıçdaroğlu’na hapis istemi
Mütalaada, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.