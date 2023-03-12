Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıklayan Saadet Partili grup, seçim kararını böyle ilan etti

Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi bir grup partili tarafından oluşturulan ve bildiri yayınlayan Haymana Mutabakatı Heyeti, partinin Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek vermesini eleştirdi.

Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Başkanı Hasan Yaşar, Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı.

Yaşar, "Mutabakatın amacı ne? Parti içi muhalefet mi yoksa ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Mutabakat 6 Mart’tan çok önce kuruldu. Bu kararı 30 Kasım’daki 8. olağan kongreden önce almıştık. O zaman da bir bildiri yayınladık. Zaten 5 yıldır parti içinde bir huzursuzluk vardı. Partinin şu anki siyasi stratejisini beğenmeyen, bunu eleştiren, eleştirileri de genel merkeze ya da parti büyüklerine ileten bir mutabakat bu. Mutabakatın adı toplantılarımızı yaptığımız Haymana’dan geliyor. Türkiye çapında, Milli Görüş anlayışına yıllarını vermiş arkadaşlar olarak karşı çıktığımız ‘ortak’ noktaları belirledik ve parti politikasının Milli Görüş anlayışına uymadığı konusunda ‘mutabık’ kaldık. Partiden ayrılmak gibi bir düşüncemiz ise yok, parti içinde mücadeleye devam edeceğiz" cevabını verdi.

Hasan Yaşar, "Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceksiniz. Erdoğan için de ‘Millî görüşü temsil etmiyor’ diyorsunuz. Peki kime oy vereceksiniz?" sorusu üzerine de "Kime oy vereceğimizi YSK kesin kararını açıkladıktan sonra değerlendireceğiz. Kararımızı da yine kamuoyuna açıklayacağız zaten" dedi.

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