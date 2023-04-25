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Gündem Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP’ten skandal 'soykırım' açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP’ten skandal 'soykırım' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-25 02:11:00 -
Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP’ten skandal 'soykırım' açıklaması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) her sene ısıtılıp ısıtılıp gündeme konan sözde Ermeni soykırımını destekleyen bir paylaşım yaptı.

14 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile de ittifak kuran Türkiye İşçi Partisi (TİP) her sene ısıtılıp ısıtılıp gündeme konan sözde Ermeni soykırımını savunan bir paylaşımda bulundu. TİP’in sosyal medya platformlarından "1915'i unutmayacağız" başlığı ile servise konan skandal büyük tepki topladı.

Özellikle Avrupa ve ABD'de Türkiye'nin siyasi hamlelerini engellemek, ülkemizi dar bir alana hapsetmek için her dönem sözde Ermeni soykırımı yalanı gündeme getirilmekte. Ancak Türkiye'de de bu oyuna bazı siyasi odaklar alet olmakta. İşte o partilerden TİP, Ermenilere arka çıkan bir paylaşımda bulundu.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seçimlerde yüksek perdeden destek veren TİP'in bu paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.

TİP'ten skandal baylaşım

"1915'i unutmayacağız" başlığı ile TİP'ten gelen skandal paylaşımda, "Coğrafyamızın kadim halklarından Ermeni halkının topraklarımızdan koparılmasının acısını yaşamaya devam ediyoruz. Bu Büyük Felaketle yüzleşmek sadece geçmişe değil, ortak geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Aydınlık ve özgür günlerde kardeşçe yaşayacağımız bir ülkeyi birlikte kuracağız." cümleleri yer aldı.


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TİP'e büyük tepki

Ermenilerin Osmanlı döneminde Türk vatandaşlarına yaptığı zulümleri görmezden gelen TİP'in bu provokatif adımına toplumun her kesiminden büyük tepki yağdı.

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