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Siyaset Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "aday olacak mısınız" sorusu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "aday olacak mısınız" sorusu

CHP'nin Genel Başkanı olduğu halde bir türlü lider tavrı sergileyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, canlı yayın sırasında 2023 seçimlerinde aday olup olmayacağı soruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:27:00 -
Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "aday olacak mısınız" sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylık sinyali vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun aday olabilme ihtimali, CHP'de heyecana neden olurken İyi Parti'de yüzlerin düşmesine neden oldu.

Olay TV'nin canlı yayınına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday olacak mısınız" sorusuna cevap verdi.

Henüz Millet İttifakı olarak bir araya gelip adaylık konusunu görüşmediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ittifak yapmışsanız, bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz, yanlış yapmış olursunuz. Millet İttifakı liderleri olarak oturup önce şunu netleştirmeliyiz; tek bir adayla mı yola çıkacağız, her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Bunu netleştirmeden, ben cumhurbaşkanı adayı olacağım derseniz, ittifakın öngördüğü demokratik standartları dışlamış kişi olursunuz." ifadelerini kullandı.

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